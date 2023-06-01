Кержаков заявил, что у «Зенита» нет цели выиграть Кубок России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал неудачную игру клуба из Петербурга в Fonbet Кубке России.

– Вам Кубок России не интересен?

– Нам он интересен, но просто это не первичная цель. Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками.

– Кубок в этом году крутой?

– По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем‑то играешь…

– В этом и кайф. Ты можешь вернуться, как птица Феникс.

– Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как «Спартак», все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков. Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между «Зенитом» и «Спартаком». Там был накал