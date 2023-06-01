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    • Кержаков заявил, что у «Зенита» нет цели выиграть Кубок России

    Кержаков заявил, что у «Зенита» нет цели выиграть Кубок России

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал неудачную игру клуба из Петербурга в Fonbet Кубке России.

    – Вам Кубок России не интересен?

    – Нам он интересен, но просто это не первичная цель. Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками.

    – Кубок в этом году крутой?

    – По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем‑то играешь…

    – В этом и кайф. Ты можешь вернуться, как птица Феникс.

    – Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как «Спартак», все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков. Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между «Зенитом» и «Спартаком». Там был накал

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2023 17:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 2 июня, 08:37

      За кубок звезду не дадут .

      0
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      Рейтинг: +2235

      jek718875 1 июня, 21:18

      Когда человек по дороге обдрищется, у него уже нет цели искать ближайшие кусты

      0
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > jek718875 1 июня, 23:36

      Привет пед.руша, как поживаешь? Уже в кустики успел сбегать. Но оно тоже нужно перед этим .... ну ты сам знаешь чем!

      1
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 19:47

      смысл в этом цирковом розыгрыше кубка тем более в ЛЕ как раньше не выходишь тогда зачем он???? потешить свои амбиции это может быть у кого то единственная медалька за карьеру

      0
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      Рейтинг: +22

      upiter535 1 июня, 19:14

      Нам на хер нужен Кубок России!

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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > upiter535 1 июня, 23:38

      Кубок России полезная банка - сколько туда можно всего сложить или налить!

      Великому Зениту эти чашки и не надобны, даже в простое ведро больше влезет!!!

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      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy 1 июня, 17:56

      Да да просто обосрались и сразу нет цели что-то выиграть, Семак тоже глаголил, что у него не было задач на выход из групп в ЛЕ и в ЛЧ, очередной тупой 3,14здабол

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      Рейтинг: +1062

      7:1 > Skull_Boy 1 июня, 19:06

      обocрались вы с акроном, с дна таблицы фнл, ахах! а у нас в этом сезоне первоочередная задача была добыть вторую звезду и сообщить "сосать спартак!", что и было сделано кержаковым. гы-гы!

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      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy > Skull_Boy 2 июня, 07:17

      Если ты дЭбил, то держи это в тайне, а не свисти везде и твой интеллект уровня плинтуса это подтверждает

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