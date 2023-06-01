Агент Лунева объяснил, почему вратаря заметили на базе «Зенита»

приполз прощения просить, чтоб обратно взяли? )))
Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунeва, объяснил, почему футболист тренируется на базе «Зенита».
«Лунeв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может.
Андрей просто живeт рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», – сказал Смирнов.
- 22 мая Лунев покинул «Байер»
- За 2 сезона в немецком клубе голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
- До «Байера» Лунев выступал за «Зенит».