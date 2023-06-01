Агент Лунева объяснил, почему вратаря заметили на базе «Зенита»

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунeва, объяснил, почему футболист тренируется на базе «Зенита».

«Лунeв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может.

Андрей просто живeт рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», – сказал Смирнов.