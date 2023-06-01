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    • Агент Лунева объяснил, почему вратаря заметили на базе «Зенита»

    Агент Лунева объяснил, почему вратаря заметили на базе «Зенита»

    Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунeва, объяснил, почему футболист тренируется на базе «Зенита».

    «Лунeв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может.

    Андрей просто живeт рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», – сказал Смирнов.

    • 22 мая Лунев покинул «Байер»
    • За 2 сезона в немецком клубе голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • До «Байера» Лунев выступал за «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.06.2023 14:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11632

      alp 1 июня, 22:58

      приполз прощения просить, чтоб обратно взяли? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1886

      Artemka444 1 июня, 19:09

      Надо гнать этого агента глупого!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 1 июня, 16:15

      знать германия не беспредельна
      если чудо вратари сопят в удельной

      4
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    • ...
      Рейтинг: +103

      baden1969 1 июня, 14:40

      Какие переговоры и с кем???
      Пусть скажет спасибо, что пожалели убогого и разрешили тренироваться...

      2
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