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    Маслов может уйти из «Спартака» в аренду

    Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб летом. В клубе идет речь об аренде игрока.

    Спортсмен мог уйти и зимой, но вето на трансфер наложил главный тренер Гильермо Абаскаль.

    • У 23-летнего Маслова в сезоне 27 матчей, гол, 2 ассиста.
    • У него год контракта.
    • «Спартак» купил Маслова у «Тюмени» в 2018 году за 70 тысяч евро.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 23:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21519

      derrik2000 3 минуты назад

      Вот, чего Маслову не хватало???
      Получка-на уровне мировых стандартов, клуб-популярнейший и один из старейших на постсоветском пространстве, отношение болел, ну, когда ещё не забил на футбол-благожелательнейшее...
      Спортивная база да и, вообще, организация тренировочного процесса-многим и не снилось.
      ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО-ТО???
      Вот и пусть теперь за условные Химки пылит.
      Если, конечно, Зенит вовремя не подсуетится...
      ))))))))))

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      Рейтинг: +13970

      R_a_i_n 10 минут назад

      Помимо Маслова много кого надо сплавить...

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