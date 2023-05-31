Маслов может уйти из «Спартака» в аренду

Вот, чего Маслову не хватало???
Получка-на уровне мировых стандартов, клуб-популярнейший и один из старейших на постсоветском пространстве, отношение болел, ну, когда ещё не забил на футбол-благожелательнейшее...
Спортивная база да и, вообще, организация тренировочного процесса-многим и не снилось.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО-ТО???
Вот и пусть теперь за условные Химки пылит.
Если, конечно, Зенит вовремя не подсуетится...
))))))))))
Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб летом. В клубе идет речь об аренде игрока.
Спортсмен мог уйти и зимой, но вето на трансфер наложил главный тренер Гильермо Абаскаль.
- У 23-летнего Маслова в сезоне 27 матчей, гол, 2 ассиста.
- У него год контракта.
- «Спартак» купил Маслова у «Тюмени» в 2018 году за 70 тысяч евро.