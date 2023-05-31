Стал известен фаворит в гонке за Милинковича-Савича из «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может сменить клуб. Фаворит в гонке за игрока «Ювентус».

Туринцы готовы платить сербу 6 миллионов евро в год. Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро.