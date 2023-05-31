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    • Стал известен фаворит в гонке за Милинковича-Савича из «Лацио»

    Стал известен фаворит в гонке за Милинковича-Савича из «Лацио»

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может сменить клуб. Фаворит в гонке за игрока «Ювентус».

    Туринцы готовы платить сербу 6 миллионов евро в год. Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро.

    • У Милинковича-Савича остался год контракта.
    • Он также интересен «Милану».
    • В этом сезоне Серии А у Милинковича-Савича 35 матчей, 9 голов, 8 ассистов.

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    Источник: Il Messaggero

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14939

      Алексей З 1 час назад

      Каждый год его сватают в топ-клуб за баснословные деньги.
      Добротный игрок , не более.
      30-40 ну наверно близко к его оптимальной стоимости.

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