Стал известен фаворит в гонке за Милинковича-Савича из «Лацио»

Каждый год его сватают в топ-клуб за баснословные деньги.
Добротный игрок , не более.
30-40 ну наверно близко к его оптимальной стоимости.
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может сменить клуб. Фаворит в гонке за игрока «Ювентус».
Туринцы готовы платить сербу 6 миллионов евро в год. Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро.
- У Милинковича-Савича остался год контракта.
- Он также интересен «Милану».
- В этом сезоне Серии А у Милинковича-Савича 35 матчей, 9 голов, 8 ассистов.