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    • «Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

    «Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

    Стало известно, какой московский клуб интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, в 29-летнем футболисте заинтересован «Локомотив». Московский клуб может начать переговоры с «Зенитом» на следующей неделе.

    «Локомотив» готов заплатить за Чистякова 3,5-4 миллиона евро.

    • В этом сезоне Чистяков провел 22 матча без голевых действий.
    • Контракт 29-летнего футболиста с клубом действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24755

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сильный опытный защитник, цена адекватная.

      1
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      Рейтинг: +2949

      фанат джигурды 1 час назад

      Не нужно столько тратиться.

      0
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      Рейтинг: +68174

      portero 1 час назад

      Жаль что бразилы играют, а Чистякова маринует Семак...

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      Рейтинг: +6173

      AtticusFinch > portero 1 час назад

      ДА они и пьяные лучше него играть будут, зачем Семаку свою жопу подставлять , выпуская его! там за всю историю сток сгноили таких же...кстати того же Семака с Бухаровым, после того, как Рубин выиграл 2 раза Чемпионат -выкупили и мариновали!

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