«Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

Стало известно, какой московский клуб интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в 29-летнем футболисте заинтересован «Локомотив». Московский клуб может начать переговоры с «Зенитом» на следующей неделе.

«Локомотив» готов заплатить за Чистякова 3,5-4 миллиона евро.