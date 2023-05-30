«Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

Стало известно, какой московский клуб интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в 29-летнем футболисте заинтересован «Локомотив». Московский клуб может начать переговоры с «Зенитом» на следующей неделе.
«Локомотив» готов заплатить за Чистякова 3,5-4 миллиона евро.
- В этом сезоне Чистяков провел 22 матча без голевых действий.
- Контракт 29-летнего футболиста с клубом действует до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова