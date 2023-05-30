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  • «Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

«Локомотив» готов выкупить Чистякова у «Зенита» за 4 миллиона

30 мая 2023, 20:43
6

Стало известно, какой московский клуб интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в 29-летнем футболисте заинтересован «Локомотив». Московский клуб может начать переговоры с «Зенитом» на следующей неделе.

«Локомотив» готов заплатить за Чистякова 3,5-4 миллиона евро.

  • В этом сезоне Чистяков провел 22 матча без голевых действий.
  • Контракт 29-летнего футболиста с клубом действует до 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (6)
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portero
1685469656
Жаль что бразилы играют, а Чистякова маринует Семак...
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фанат джигурды
1685469780
Не нужно столько тратиться.
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DOCTOR PENALTY
1685469922
Сильный опытный защитник, цена адекватная.
Ответить
PAREVG.
1685481746
Скажем дружно - в Локо его не нужно.
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zigbert
1685535442
Локомотив предлагает даже больше его рыночной стоимости. Хотя защитник играющий не всегда надежно. Видимо Галактионов в нем что то разглядел.
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