Аршавин прокомментировал игру Дзюбы за «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?

– Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

– Сколько он проведет на таком уровне?

– Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.