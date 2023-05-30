Аршавин прокомментировал игру Дзюбы за «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
– Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?
– Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».
– Сколько он проведет на таком уровне?
– Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Клуб продлил контракт с форвардом по схеме «1+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»