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    Аршавин прокомментировал игру Дзюбы за «Локомотив»

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?

    – Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

    – Сколько он проведет на таком уровне?

    – Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
    • Клуб продлил контракт с форвардом по схеме «1+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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