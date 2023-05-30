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    • Кокорин сфотографировался в постели с трофеями, выигранными в «Арисе»

    Кокорин сфотографировался в постели с трофеями, выигранными в «Арисе»

    Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в социальных сетях.

    На снимке он лежит в постели с двумя трофеями, выигранными в «Арисе».

    Это чемпионский титул и награда лучшего игрока сезона в высшей лиге Кипра.

    Фото: соцсети Александра Кокорина

    • «Арис» арендовал Кокорина в августе у «Фиорентины».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +20045

      Cleaner 29 минут назад

      Кубок Лиги Европы и Кубок Лиги Чемпионов! Они Кокорину только во сне и могут присниться...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2948

      фанат джигурды > Cleaner 6 минут назад

      Ему снится общак, и он ворочается в раздумьях: много это или мало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18005

      Barmaleushka 33 минуты назад

      Представляю , что Зюба способен сотворить со своими трофеями .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20045

      Cleaner > Barmaleushka 29 минут назад

      То же самое, что и Соболев. Ржу ни могу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24745

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Теперь давай на унитазе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      JIEGEHDA > DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Хочешь увидеть его голым? Или в чем смысл твоей просьбы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1731

      Benifacto 1 час назад

      позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      shurik45 1 час назад

      Шурик молодец ! Чемпион!

      1
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      Рейтинг: +926

      Номэд 1 час назад

      А вшивый с ником 7:1 (он же аларм) фотографируется со своими дилдо. Ибо пе.дик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      7:1 > 7:1 59 минут назад

      как же хорошо полыхнуло у обосцанной в рыло педки-номэдки, аж на всех ветках визжит! ахаха! гы-гы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2223

      jek718875 1 час назад

      Спать с наградами тоже можно, если больше не с кем

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      Рейтинг: +213

      JIEGEHDA > jek718875 59 минут назад

      Теперь прикол будет . Тебе есть с кем спать? И ему есть . Но у него ещё и награды титулы , причем серьёзные. Притом ещё и известный не только в РПЛ . Так что ты в роли нуля рядом с Кокориным

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