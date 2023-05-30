Кокорин сфотографировался в постели с трофеями, выигранными в «Арисе»

Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в социальных сетях.

На снимке он лежит в постели с двумя трофеями, выигранными в «Арисе».

Это чемпионский титул и награда лучшего игрока сезона в высшей лиге Кипра.

Фото: соцсети Александра Кокорина