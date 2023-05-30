Кокорин сфотографировался в постели с трофеями, выигранными в «Арисе»

Кубок Лиги Европы и Кубок Лиги Чемпионов! Они Кокорину только во сне и могут присниться...)
Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в социальных сетях.
На снимке он лежит в постели с двумя трофеями, выигранными в «Арисе».
Это чемпионский титул и награда лучшего игрока сезона в высшей лиге Кипра.
Фото: соцсети Александра Кокорина
- «Арис» арендовал Кокорина в августе у «Фиорентины».
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.