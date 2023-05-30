Аршавин отреагировал на удаление поздравления «Арсенала»

как же сегодня горело у рылов в новости про орлова, где тот назвал аршавина лучшим. особенно у обосцанного вшивого номэда пригорало)
хрячьё, вам ничего не мешает перейти по ссылке выше, где арсенал поздравлял, и глянуть ролик с голами ливерпулю ещё раз. особенно четвёртый гол пересмотрите, где он на 90й минуте выдал такой забег, какого в нашей стране никогда не было вообще ни у кого.
Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к поступку пресс-службы «Арсенала».
- Вчера экс-футболисту исполнилось 42 года.
- «Арсенал» поздравил его, показав исторический покер на «Энфилде».
- Спустя 8 часов клуб удалил этот ролик без объяснения причин.
«Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы.
Реакция соцсетей сборной – очевидная», – заявил Аршавин.