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    Аршавин отреагировал на удаление поздравления «Арсенала»

    Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к поступку пресс-службы «Арсенала».

    • Вчера экс-футболисту исполнилось 42 года.
    • «Арсенал» поздравил его, показав исторический покер на «Энфилде».
    • Спустя 8 часов клуб удалил этот ролик без объяснения причин.

    «Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы.

    Реакция соцсетей сборной – очевидная», – заявил Аршавин.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1009

      7:1 38 минут назад

      как же сегодня горело у рылов в новости про орлова, где тот назвал аршавина лучшим. особенно у обосцанного вшивого номэда пригорало)

      хрячьё, вам ничего не мешает перейти по ссылке выше, где арсенал поздравлял, и глянуть ролик с голами ливерпулю ещё раз. особенно четвёртый гол пересмотрите, где он на 90й минуте выдал такой забег, какого в нашей стране никогда не было вообще ни у кого.

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      Рейтинг: +4590

      Oldtrafford83 > 7:1 25 минут назад

      С чего ты взял что у болел Спартака где то из за этого подгорело?
      Смотришь на твой огромный текст и кажется что у тебя как раз почему то подгорает)

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