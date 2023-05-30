Аршавин отреагировал на удаление поздравления «Арсенала»

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к поступку пресс-службы «Арсенала».

Вчера экс-футболисту исполнилось 42 года.

«Арсенал» поздравил его, показав исторический покер на «Энфилде».

Спустя 8 часов клуб удалил этот ролик без объяснения причин.

«Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы.

Реакция соцсетей сборной – очевидная», – заявил Аршавин.