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    «Ювентус» могут снова лишить очков

    Сегодня, 30 мая, суд Итальянской федерации футбола (FIGC) рассмотрит дело «Ювентуса».

    Туринцы обвиняются в махинациях с зарплатами игроков.

    Клубу грозит максимально возможный денежный штраф или новое лишение очков. Скорее всего, снимут два-три балла.

    • Неделю назад «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.
    • Команда опустилась на 7-е место в Серии А.
    • УЕФА рассматривает возможность отстранения «Ювентуса» на еврокубковый сезон-2023/24.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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