«Ювентус» могут снова лишить очков

Сегодня, 30 мая, суд Итальянской федерации футбола (FIGC) рассмотрит дело «Ювентуса».
Туринцы обвиняются в махинациях с зарплатами игроков.
Клубу грозит максимально возможный денежный штраф или новое лишение очков. Скорее всего, снимут два-три балла.
- Неделю назад «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.
- Команда опустилась на 7-е место в Серии А.
- УЕФА рассматривает возможность отстранения «Ювентуса» на еврокубковый сезон-2023/24.
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