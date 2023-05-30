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    • Кавазашвили считает, что «Зенит» довел Кокорина до тюрьмы, позволил Дзюбе мастурбировать и допустил его «паровоз» с Азмуном

    Кавазашвили считает, что «Зенит» довел Кокорина до тюрьмы, позволил Дзюбе мастурбировать и допустил его «паровоз» с Азмуном

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал «Зенит» за плохое воспитание своих футболистов.

    «Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

    Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват «Зенит»!

    Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», – заявил Кавазашвили.

    • «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.
    • Клуб из Петербурга пять раз подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14915

      Алексей З 5 минут назад

      Старый человек несёт "пургу". В каждом времени были свои "сорви-головы" и спившиеся звёзды. При чём тут воспитательная работа в клубе ?
      Стрельцов , Воронин, Численко и многие - многие другие. Это звёзды европейского уровня , а сколько их по меньше рангом. Да в каждом клубе есть свои " не с чем пирожки "

      0
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      Рейтинг: +3557

      FRZZ 17 минут назад

      А что, Соболев лучше, что ли? Сила есть ума не надо....

      0
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      Рейтинг: +2520

      ПалкоВводецъ (returned) 39 минут назад

      ПАтЦталом от этого выжившего из ума. Можно подумать , играя Дзюба за сви ней, то был бы евнухом. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +17594

      Garrincha58 1 час назад

      старикан посмотри как ведут себя на поле твои свинки

      2
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      Рейтинг: +12661

      Вомбат 1 час назад

      Журналисты, как вам не стыдно публиковать старческий маразм! Старость надо уважать, а не смеяться над ней.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +913

      Номэд 2 часа назад

      А что ещё можно было ожидать от ЛГБТ-вшивого помойного клуба?

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      Рейтинг: +18001

      Barmaleushka 2 часа назад

      Какая бл. воспитательная работа ? Это что ДЮСШОР ? Поздно "сопли вытирать" миллионерам .
      Про Кокошу - вааще "шедевр" .
      "Кабаки да бабы доведут до цугундера"(с)

      3
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      Рейтинг: +3659

      acor94 > Barmaleushka 1 час назад

      Согласен. Всё идёт из клуба который воспитал. В данном случае Спартак и Динамо/Локомотив.

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