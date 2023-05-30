Кавазашвили считает, что «Зенит» довел Кокорина до тюрьмы, позволил Дзюбе мастурбировать и допустил его «паровоз» с Азмуном

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал «Зенит» за плохое воспитание своих футболистов.

«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват «Зенит»!

Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», – заявил Кавазашвили.