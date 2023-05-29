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    • «Барселона» попрощалась с Бускетсом и Альбой: игроков подбрасывали в воздух на «Камп Ноу»

    «Барселона» попрощалась с Бускетсом и Альбой: игроков подбрасывали в воздух на «Камп Ноу»

    Футболисты «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс попрощались с каталонским клубом после матча 37-го тура Примеры с «Мальоркой» (3:0).

    «Барселона» устроила для Бускетса и Альбы церемонию чествования на «Камп Ноу». Игроки выступили с речью перед болельщикам, а одноклубники подбрасывали футболистов в воздух.

    • Альба выступал за «Барсу» с 2012 года.
    • Защитник провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 ассист.
    • Бускетс играл за «Барселону» с 2011 года.
    • Серхио провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.

    Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort.

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    Источник: Mundo Deportivo

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