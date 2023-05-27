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    • Холанд – первый игрок в истории, получивший две награды по итогам сезона АПЛ

    Холанд – первый игрок в истории, получивший две награды по итогам сезона АПЛ

    АПЛ отдала еще одну индивидуальную награду Эрлингу Холанду.

    Премьер-лига признала его не только лучшим игроком сезона-2022/23, но и лучшим молодым футболистом.

    22-летний норвежец первым в истории турнира забрал две награды за один сезон.

    • Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ.
    • Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
    • «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

    Фото: сайт АПЛ

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    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17572

      Garrincha58 55 минут назад

      в маленькой северной Норвегии рождаются вот такие футболисты, а у нас одни Дедпулы и футболёры с причиндалами в руках

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