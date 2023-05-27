Холанд – первый игрок в истории, получивший две награды по итогам сезона АПЛ

АПЛ отдала еще одну индивидуальную награду Эрлингу Холанду.

Премьер-лига признала его не только лучшим игроком сезона-2022/23, но и лучшим молодым футболистом.

22-летний норвежец первым в истории турнира забрал две награды за один сезон.

Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ.

Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).

«Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.

Фото: сайт АПЛ