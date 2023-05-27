Холанд – первый игрок в истории, получивший две награды по итогам сезона АПЛ

в маленькой северной Норвегии рождаются вот такие футболисты, а у нас одни Дедпулы и футболёры с причиндалами в руках
АПЛ отдала еще одну индивидуальную награду Эрлингу Холанду.
Премьер-лига признала его не только лучшим игроком сезона-2022/23, но и лучшим молодым футболистом.
22-летний норвежец первым в истории турнира забрал две награды за один сезон.
- Холанд забил 36 голов в сезоне АПЛ.
- Это новый бомбардирский рекорд (предыдущий – 34).
- «Сити» досрочно стал чемпионом Англии и претендует на требл.
Фото: сайт АПЛ