Защитник «Зенита» Чистяков привлек внимание нескольких клубов РПЛ

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал будущее игрока.
«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего.
Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», – сказал агент.
- В этом сезоне Чистяков провел 21 матч без голевых действий.
- Контракт 29-летнего футболиста с клубом действует до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»