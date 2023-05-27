Защитник «Зенита» Чистяков привлек внимание нескольких клубов РПЛ

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал будущее игрока.

«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего.

Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», – сказал агент.