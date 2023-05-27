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    • Защитник «Зенита» Чистяков привлек внимание нескольких клубов РПЛ

    Защитник «Зенита» Чистяков привлек внимание нескольких клубов РПЛ

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал будущее игрока.

    «К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего.

    Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», – сказал агент.

    • В этом сезоне Чистяков провел 21 матч без голевых действий.
    • Контракт 29-летнего футболиста с клубом действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1955

      Suvorov51 46 минут назад

      Как? а Флюгер Гена говорил , что его в Ахмат отдают бесплатно, Мидвидь тоже это говорил, значит врут

      0
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      Рейтинг: +870

      Solist345345 1 час назад

      Оренбург или Сочи, куда же ещё?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Stalin XP 1 час назад

      Защитников у нас нет. Надо всю эту шоблу распродавать, хотя бы за мешок картошки, и набирать нормальных. И вратаря надо

      1
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      Рейтинг: +11613

      alp 3 часа назад

      переходить из Зенита в любой другой клуб РПЛ - это шаг назад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18889

      ilichkadr 3 часа назад

      Чистякова надо продавать. Несмотря на возраст, так и не заиграл.

      2
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      Рейтинг: +4464

      Эном айс > ilichkadr 1 час назад

      Да заиграл. Было.
      Но, примета.. Бакенбарды отрастил.)
      Как только игрок уделяет внимание своей внешности, так и прощайся с ним.
      Дурных примеров полно, а один даже умудряется даже в краснодарских воротах растопыриваться..(

      2
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