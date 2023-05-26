Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ: «Сразу стал лидером команды»

Молодец, Руслан, я его тоже номинировал на звание лучшего вратаря.
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона-2022/23 в РПЛ.
«Лучший вратарь? Мне была симпатична игра Лантратова в «Химках». Играл достаточно надежно. На нем команда во многом держалась.
Успешно перешел в «Локомотив» и сразу стал одним из лидеров в команде. Также Илья лидирует по количеству сейвов. Так что, мой выбор в пользу Лантратова!» – сказал Нигматуллин.
- Лантратов перешел в «Локомотив» в январе.
- Он провел 27 матчей в этом сезоне.