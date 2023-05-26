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    • Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ: «Сразу стал лидером команды»

    Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ: «Сразу стал лидером команды»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона-2022/23 в РПЛ.

    «Лучший вратарь? Мне была симпатична игра Лантратова в «Химках». Играл достаточно надежно. На нем команда во многом держалась.

    Успешно перешел в «Локомотив» и сразу стал одним из лидеров в команде. Также Илья лидирует по количеству сейвов. Так что, мой выбор в пользу Лантратова!» – сказал Нигматуллин.

    • Лантратов перешел в «Локомотив» в январе.
    • Он провел 27 матчей в этом сезоне.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      SLADE2019 1 час назад

      Молодец, Руслан, я его тоже номинировал на звание лучшего вратаря.

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