Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ: «Сразу стал лидером команды»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона-2022/23 в РПЛ.

«Лучший вратарь? Мне была симпатична игра Лантратова в «Химках». Играл достаточно надежно. На нем команда во многом держалась.

Успешно перешел в «Локомотив» и сразу стал одним из лидеров в команде. Также Илья лидирует по количеству сейвов. Так что, мой выбор в пользу Лантратова!» – сказал Нигматуллин.