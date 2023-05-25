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Ветеран ЦСКА: «Вряд ли Семак выиграет чемпионат с «Пари НН»

25 мая 2023, 18:30
24

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ.

«Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Многие команды по ходу сезона сменили цели, сменили тренера.

Нельзя однозначно сказать, что кто-то лучший. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов – пять чемпионств. Но если он пойдeт в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат, с теми футболистами, которые там есть», – сказал Кузнецов.

  • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
  • Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
  • Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Зенит Семак Сергей Кузнецов Дмитрий
Комментарии (24)
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нБратишка
1685029866
так и кузнецова ни кто не знал бы в команде второй лиге даже больше - ни кого не интересовало бы его мнение.
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CSKA57
1685031300
Вряд ли Семак выиграет чемпионат и с ЦСКА...
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PAREVG.
1685031808
Он не сможет выиграть чемпионат ни с кем, из оставшихся 15 команд. Потому что он и с бом.же.клубом его не выигрывал, эти чемпионства газпром себе просто купил.
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paracetamol
1685034996
А говорят, что хумно не пахнет. Пахнет, и даже воняет!
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BRO_football
1685036396
Да хоть Гвардиолу пригласите. Всё равно Пари НН не выиграет чемпионат.
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edw7777
1685038159
Неумно, г-н Кузнецов. Похоже, зависть гложет
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erybov1965
1685038999
Давайте скажем более точно,любой тренер из РПЛ,тренируя Зенит,скорее всего станет чемпионом РПЛ.В этом случае,можно ли назвать Семака лучшим тренером РПЛ?Думаю,что нет.В этом случае,надо выбирать,либо народное признание,либо титулы и деньги.
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DemSerg
1685043514
Я выиграю чемпионат с зинитом. Хотя нет, брезгиливость не преодалеть...
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neveldomha
1685043896
Клопп никогда не выиграет чемпионат Англии с каким там Фулхэмом. И что из этого?
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erybov1965
1685183452
Где мои комментарии,я там ничего не нарушил.А все правильно сказал про Зенит и Семака.
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