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    Ветеран ЦСКА: «Вряд ли Семак выиграет чемпионат с «Пари НН»

    Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ.

    «Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Многие команды по ходу сезона сменили цели, сменили тренера.

    Нельзя однозначно сказать, что кто-то лучший. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов – пять чемпионств. Но если он пойдeт в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат, с теми футболистами, которые там есть», – сказал Кузнецов.

    • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
    • Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5348

      PAREVG. 6 минут назад

      Он не сможет выиграть чемпионат ни с кем, из оставшихся 15 команд.
      Потому что он и с бом.же.клубом его не выигрывал, эти чемпионства газпром себе просто купил.

      0
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      Рейтинг: +3658

      CSKA57 15 минут назад

      Вряд ли Семак выиграет чемпионат и с ЦСКА...

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      Рейтинг: +96

      нБратишка 38 минут назад

      так и кузнецова ни кто не знал бы в команде второй лиге
      даже больше - ни кого не интересовало бы его мнение.

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      Рейтинг: +19896

      Cleaner 56 минут назад

      Вряд ли Гвардиола выиграет чемпионат с Торпедо. Это из той же серии...)

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