Он не сможет выиграть чемпионат ни с кем, из оставшихся 15 команд.
Потому что он и с бом.же.клубом его не выигрывал, эти чемпионства газпром себе просто купил.
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ.
«Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Многие команды по ходу сезона сменили цели, сменили тренера.
Нельзя однозначно сказать, что кто-то лучший. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов – пять чемпионств. Но если он пойдeт в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат, с теми футболистами, которые там есть», – сказал Кузнецов.
- «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
- Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
- Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.