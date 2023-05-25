Ветеран ЦСКА: «Вряд ли Семак выиграет чемпионат с «Пари НН»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ.

«Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Многие команды по ходу сезона сменили цели, сменили тренера.

Нельзя однозначно сказать, что кто-то лучший. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов – пять чемпионств. Но если он пойдeт в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат, с теми футболистами, которые там есть», – сказал Кузнецов.