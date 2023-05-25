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  • Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

25 мая 2023, 13:48
15

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал четырeхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
  • Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всe логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал Нигматуллин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Соболев Александр
Комментарии (15)
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alex1004
1685013673
Вот не понимаю. Сейчас постоянно идет один и тот же посыл. "Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя" Полностью с ним согласен. Но если смотреть именно в таком контексте, Роша показал детям и женщинам в два раза больше, чем это сделал Соболев. Итак если рассматривать жест Соболева как оскорбление Роши - все верно. Соболев виноват, Роша - нет. Если рассматривать с точки зрения увиденного зрителями (женщинами и детьми) - Соболев показал мерзость, Роша показал ее в два раза больше.
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E5
1685020686
не будь на вар заинтересованных бездарей, не было бы такого раздутого конфликта, ведь эти кроты все видели и знали.
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maygli
1685167963
Всё правильно сделал Карасёв. Соболев и Роша весь первый тайм толкались, постоянно возникали конфликты, создавали нервозную обстановку на поле, всё больше притягивали внимания к своим разборкам, всё время приходилось отвлекаться от игры. Надоели. После их удаления составы остались равные, и пошла обычная нормальная игра в футбол, без гопников.
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