Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал четырeхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.
- Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
- Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.
«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.
Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всe логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.
Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал Нигматуллин.
Источник: «Чемпионат»