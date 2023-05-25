Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал четырeхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всe логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал Нигматуллин.