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    • Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

    Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал четырeхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
    • Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

    «Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

    Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всe логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.

    Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +103

      E5 24 минуты назад

      не будь на вар заинтересованных бездарей, не было бы такого раздутого конфликта, ведь эти кроты все видели и знали.

      0
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      Рейтинг: +769

      alex1004 2 часа назад

      Вот не понимаю. Сейчас постоянно идет один и тот же посыл.
      "Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя"
      Полностью с ним согласен. Но если смотреть именно в таком контексте, Роша показал детям и женщинам в два раза больше, чем это сделал Соболев.
      Итак если рассматривать жест Соболева как оскорбление Роши - все верно. Соболев виноват, Роша - нет.
      Если рассматривать с точки зрения увиденного зрителями (женщинами и детьми) - Соболев показал мерзость, Роша показал ее в два раза больше.

      2
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      Рейтинг: +29808

      JTherry > JTherry 1 час назад

      травля так происходит: вначале приглашают на показательную порку типа "экспертов", засветившихся на срач-тв, и многочисленных иуд из СМИ-рупоров, которые финансирует грязьпрём (радимов, быстров, орлов, ловчев, канчельскис, мостовой и др.), указывают игрока и дают команду "фас", в текстах должны упоминать "женщин и детей"...) у нас все женщины непорочны, как Мария Магдалина, и никогда не видели член, а дети никогда не ходили в детсад и не сидели рядом на горшках...) напомню, кто принимал участие в "голубом пуле" пишущих разные кляузы - бом.жи, днище, пони..!!! независимые эксперты в такой х*рне участвовать не будут...

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      Рейтинг: +3036

      Play > Play 1 час назад

      Самый парадокс в том, что Соболева травят за неприличный жест, мол да, женщины и дети в шоке, но сами при этом раздувают эту тему на всю страну. То есть представляем ситуацию - произошёл данный эпизод, игрок наказан карточкой и дисквалификацией, всё закрыли тему. Пострадала психика лишь тех женщин и детей, кто застал момент в трансляции. Но нет, начинаем эпопею похлеще Звёздных войн, каждый "эксперт" обязан высказаться на эту тему, в СМИ трезвон целую неделю. Те женщины и дети, которых Бог миловал увидеть этот эпизод во время трансляции, видя как об этом трезвонят из каждого чайника, просто ради интереса найдут видео и посмотрят. И таких женщин и детей будет в разы больше.

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      Рейтинг: +3036

      Play > Play 1 час назад

      Так кто сильнее влияет на хрупкую психику российских женщин и детей, сам Соболев со своим жестом, или армия проходимцев от СМИ и спорта, которые трезвонят об этом уже неделю?

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