Карасев не получил назначений на 29-й тур: он ошибочно удалил Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

Ну вот, хоть здесь справедливость восторжествовала!
Арбитр Сергей Карасев не получил назначений на матчи 29-го тура чемпионата России.
Ранее ЭСК признала, что судья ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
- На 66-й минуте Александр Соболев схватился за пах в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Карасев удалил обоих участников инцидента.
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