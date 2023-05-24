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    • Карасев не получил назначений на 29-й тур: он ошибочно удалил Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Карасев не получил назначений на 29-й тур: он ошибочно удалил Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Арбитр Сергей Карасев не получил назначений на матчи 29-го тура чемпионата России.

    Ранее ЭСК признала, что судья ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

    • На 66-й минуте Александр Соболев схватился за пах в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +434

      cska1948 19 минут назад

      Ну вот, хоть здесь справедливость восторжествовала!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2406

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Карась один из многих харчуется в свинарнике. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25089

      bset 32 минуты назад

      Спартак просто обязан будет медалькой поделиться. Если медалька случится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1406

      кaстрюлька 35 минут назад

      Так он столько за одну игру заработал, сколько за весь чемпионат не смог бы. А ну-ка хряков за уши вплотную подтащил ко 2 месту. Куй железо не отходя от кассы

      2
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      Рейтинг: +18864

      ilichkadr 39 минут назад

      Хряков с Заремой не видали?

      3
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