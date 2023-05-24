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    • Фанат подсказал защитнику «Интера», как остановить Холанда в финале ЛЧ: очень странный способ

    Фанат подсказал защитнику «Интера», как остановить Холанда в финале ЛЧ: очень странный способ

    Болельщик «Интера» вручил необычный подарок защитнику Франческо Ачерби перед финалом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Фанат поймал Ачерби на выезде с тренировочной базы и вручил ему рыболовный сачок.

    Болельщик объяснил защитнику, что он должен поймать в этот сачок нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда.

    • Финал ЛЧ состоится в субботу, 10 июня.
    • Матч пройдет в Стамбуле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1118

      SuperNils 2 часа назад

      Хоть МанСити и чудовищно мощный, но особенность итальянского футбола в том, что Интер может вытерпеть всю эту мощь, а затем заковырять гол и выиграть кубок.

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