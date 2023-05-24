Фанат подсказал защитнику «Интера», как остановить Холанда в финале ЛЧ: очень странный способ

Болельщик «Интера» вручил необычный подарок защитнику Франческо Ачерби перед финалом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Фанат поймал Ачерби на выезде с тренировочной базы и вручил ему рыболовный сачок.

Болельщик объяснил защитнику, что он должен поймать в этот сачок нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда.