Фанат подсказал защитнику «Интера», как остановить Холанда в финале ЛЧ: очень странный способ

Хоть МанСити и чудовищно мощный, но особенность итальянского футбола в том, что Интер может вытерпеть всю эту мощь, а затем заковырять гол и выиграть кубок.
Болельщик «Интера» вручил необычный подарок защитнику Франческо Ачерби перед финалом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Фанат поймал Ачерби на выезде с тренировочной базы и вручил ему рыболовный сачок.
Болельщик объяснил защитнику, что он должен поймать в этот сачок нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда.
- Финал ЛЧ состоится в субботу, 10 июня.
- Матч пройдет в Стамбуле.