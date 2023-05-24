Журналист Педрероль: «Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо»

Испанский журналист Хосеп Педрероль отреагировал на информацию, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт и станет свободным агентом через год.

«Эти новости свидетельствуют, что Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо», – сказал Педрероль в видео, опубликованном в твиттере El Chiringuito TV.