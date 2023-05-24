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    • Журналист Педрероль: «Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо»

    Журналист Педрероль: «Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо»

    Испанский журналист Хосеп Педрероль отреагировал на информацию, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт и станет свободным агентом через год.

    «Эти новости свидетельствуют, что Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо», – сказал Педрероль в видео, опубликованном в твиттере El Chiringuito TV.

    • В 2022 году Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
    • Новое соглашение с парижанами заключено по схеме «2+1».
    • Мбаппе – главная цель «Реала» на следующий год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1181

      Александр52 2 минуты назад

      Пусть заберут его, чем быстрее, тем лучше, и это будет для мирового футбола момент истины, что Мбаппе не коллективный игрок, там его оставят на сухом пайке, и в итоге пожалеют. Мбаппе не переделать - он французский эгоист.

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