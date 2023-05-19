Мбаппе – главная цель «Реала» на 2024-й год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации Bernabeu Digital, 24-летний француз – главная трансферная цель «Реала» на 2024-й год. В мадридском клубе понимают, что «ПСЖ» не отпустит игрока в 2023-м.