Мбаппе – главная цель «Реала» на 2024-й год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
По информации Bernabeu Digital, 24-летний француз – главная трансферная цель «Реала» на 2024-й год. В мадридском клубе понимают, что «ПСЖ» не отпустит игрока в 2023-м.
- В 2022 году Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
- Новое соглашение с парижанами заключено по схеме «2+1».
- В этом сезоне француз забил 38 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
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