Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мбаппе – главная цель «Реала» на 2024-й год

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

    По информации Bernabeu Digital, 24-летний француз – главная трансферная цель «Реала» на 2024-й год. В мадридском клубе понимают, что «ПСЖ» не отпустит игрока в 2023-м.

    • В 2022 году Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
    • Новое соглашение с парижанами заключено по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 38 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.

    Новости по теме
    Встреча Мбаппе и Вембаньямы порвала соцсети: баскетболист выше футболиста почти на полметра 3
    «Реал» хочет летом купить Мбаппе, Беллингема и Дэвиса – они стоят 370 миллионов 7
    Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет (Forbes)
    Источник: Bernabeu Digital

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 