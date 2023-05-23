«Ничего страшного не произошло»: депутат Терюшков – о вылете «Химок» из РПЛ

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на досрочный вылет «Химок» из РПЛ в Первую лигу.

«Химки» вылетели по спортивному принципу, страшного ничего не произошло. Теперь будет собираться новая команда для того, чтобы снова вернуться в элиту российского футбола.

Я уверен, что Талалаев вернет клуб в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Он уже доказал всем, что способен решать самые большие задачи», – сказал экс-куратор подмосковного клуба.