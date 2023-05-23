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    • «Ничего страшного не произошло»: депутат Терюшков – о вылете «Химок» из РПЛ

    «Ничего страшного не произошло»: депутат Терюшков – о вылете «Химок» из РПЛ

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на досрочный вылет «Химок» из РПЛ в Первую лигу.

    «Химки» вылетели по спортивному принципу, страшного ничего не произошло. Теперь будет собираться новая команда для того, чтобы снова вернуться в элиту российского футбола.

    Я уверен, что Талалаев вернет клуб в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Он уже доказал всем, что способен решать самые большие задачи», – сказал экс-куратор подмосковного клуба.

    • «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе 3 сезона.
    • Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1355

      Таврида 1 час назад

      Хахаха, как в Камеди сенатор Анатолий Шапакин: "Я хочу сразу всех успокоить, все в полном порядке, мы все контролируем, ничего нет, все есть, ничего нет"... Десятки людей несут венки с надписями «Всё в порядке», «Никакой паники» и «Всё под контролем», – заключает ведущая новостей.)))

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      Рейтинг: +34438

      VVM1964 1 час назад

      Ну действительно ... - осталось только добавить, что это "отрицательный шаг вперед" и "так и было задумано, всё идет по плану" )))

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