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    • Аршавин не стал осуждать поступок Соболева в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Аршавин не стал осуждать поступок Соболева в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Андрей Аршавин отказался комментировать поведение Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    – На ваш взгляд, насколько поведение Соболева было неприемлемым?

    – Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнет.

    Там Володя (Быстров) по нему прошелся. Думаю, достаточно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14574

      playsh 2 часа назад

      Молодец Андрюха,дипломатично воздержался,потому,как сам по своим поступкам,будучи футболистом,далеко превосходит Соболева.

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