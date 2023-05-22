Аршавин не стал осуждать поступок Соболева в дерби «Спартак» – ЦСКА

Андрей Аршавин отказался комментировать поведение Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

– На ваш взгляд, насколько поведение Соболева было неприемлемым?

– Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнет.

Там Володя (Быстров) по нему прошелся. Думаю, достаточно.