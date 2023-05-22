С «Ювентуса» требуют снять 11 очков: заявление прокурора

Началось заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC).

В ходе него прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков и отстранить на 8 месяцев бывших руководителей клуба.

Туринцы подозреваются в фиктивном приросте капитала.