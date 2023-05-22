С «Ювентуса» требуют снять 11 очков: заявление прокурора

Шо , опять ???....сначала сняли , потом вернули , теперь опять сняли....вот где настоящие шизы.....похоже что Серия А с таким маразмом таки переплюнула все заморочки РПЛ .
Началось заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC).
В ходе него прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков и отстранить на 8 месяцев бывших руководителей клуба.
Туринцы подозреваются в фиктивном приросте капитала.
- Параллельно «Ювентус» обвиняется в махинациях с зарплатами.
- Команда идет на 2-м месте в Серии А с 69 очками в 35 турах.