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    С «Ювентуса» требуют снять 11 очков: заявление прокурора

    Началось заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC).

    В ходе него прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков и отстранить на 8 месяцев бывших руководителей клуба.

    Туринцы подозреваются в фиктивном приросте капитала.

    • Параллельно «Ювентус» обвиняется в махинациях с зарплатами.
    • Команда идет на 2-м месте в Серии А с 69 очками в 35 турах.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2480

      моэм 1 час назад

      Шо , опять ???....сначала сняли , потом вернули , теперь опять сняли....вот где настоящие шизы.....похоже что Серия А с таким маразмом таки переплюнула все заморочки РПЛ .

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      Рейтинг: +1356

      кaстрюлька 2 часа назад

      С хряков бы снять всё, что судьи им за последние 7 туров подарили

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      Рейтинг: +1154

      Alex Flash 2 часа назад

      Какое отношение имеет прокурор к футболу. Футболисты нарушили закон?

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      Рейтинг: +14509

      Skull_Boy > Skull_Boy 2 часа назад

      Научись читать пригодится

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