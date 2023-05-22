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    • Журавель: «Каррера летом готов вернуться в Россию? Тренерскую работу он вряд ли потянет»

    Журавель: «Каррера летом готов вернуться в Россию? Тренерскую работу он вряд ли потянет»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на готовность Массимо Карреры вернуться в Россию этом летом.

    «Каррера готов? Хорошо, что не уточнил, к какой именно работе в России он готов. Тренерскую же он вряд ли потянет», – написал журналист.

    • Каррера в сезоне-2016/17 выиграл со «Спартаком» РПЛ.
    • После москвичей итальянец тренировал АЕК и «Бари».
    • В качестве игрока Каррера выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Серию А с «Ювентусом».

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 25 минут назад

      Это говорит клоун , который был на ЧМ и умудрился ни одного матча не посмотреть.
      Вы дебил Журавель !!!
      Если Талалаев умудрился две команды за сезон отправить в ФНЛ, то почему Каррере не попробовать ? Он был Чемпионом , в отличии от многих.

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