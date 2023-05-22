Журавель: «Каррера летом готов вернуться в Россию? Тренерскую работу он вряд ли потянет»

Это говорит клоун , который был на ЧМ и умудрился ни одного матча не посмотреть.
Вы дебил Журавель !!!
Если Талалаев умудрился две команды за сезон отправить в ФНЛ, то почему Каррере не попробовать ? Он был Чемпионом , в отличии от многих.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на готовность Массимо Карреры вернуться в Россию этом летом.
«Каррера готов? Хорошо, что не уточнил, к какой именно работе в России он готов. Тренерскую же он вряд ли потянет», – написал журналист.
- Каррера в сезоне-2016/17 выиграл со «Спартаком» РПЛ.
- После москвичей итальянец тренировал АЕК и «Бари».
- В качестве игрока Каррера выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Серию А с «Ювентусом».