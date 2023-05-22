Журавель: «Каррера летом готов вернуться в Россию? Тренерскую работу он вряд ли потянет»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на готовность Массимо Карреры вернуться в Россию этом летом.

«Каррера готов? Хорошо, что не уточнил, к какой именно работе в России он готов. Тренерскую же он вряд ли потянет», – написал журналист.