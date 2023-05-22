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    Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее.

    – Очень много разговоров о вашем отъезде в Европу.

    – Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

    – Есть ли у вас предложения?

    – Я не знаю, честно.

    – Вы как-то обсуждаете это с агентом?

    – Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

    – Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

    – Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим.

    • Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 13 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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