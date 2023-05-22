Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее.

– Очень много разговоров о вашем отъезде в Европу.

– Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

– Есть ли у вас предложения?

– Я не знаю, честно.

– Вы как-то обсуждаете это с агентом?

– Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

– Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

– Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим.