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Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»

22 мая 2023, 09:26

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее.

– Очень много разговоров о вашем отъезде в Европу.

– Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

– Есть ли у вас предложения?

– Я не знаю, честно.

– Вы как-то обсуждаете это с агентом?

– Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

– Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

– Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим.

  • Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
  • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 13 ассистов в 38 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
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