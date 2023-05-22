Сперцян: «Тема с отъездом в Европу сейчас закрыта»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее.
– Очень много разговоров о вашем отъезде в Европу.
– Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.
– Есть ли у вас предложения?
– Я не знаю, честно.
– Вы как-то обсуждаете это с агентом?
– Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.
– Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?
– Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим.
- Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 13 ассистов в 38 матчах.
Источник: «РБ Спорт»