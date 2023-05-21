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    В «Спартаке» отреагировали на интерес к Абаскалю из Европы

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля есть варианты в Европе.

    «Гильермо – тренер «Спартака». Он счастлив со «Спартаком» – он сам об этом говорил. Гильермо и клуб настроены на долгосрочное сотрудничество», – сказал Зеленов.

    • Испанец в России с лета.
    • По информации агента Тимура Гурцкая, Абаскалем интересуются команды из низших дивизионов Европы.
    • «Спартак» борется за 2-е место РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10811

      ivany4 19 минут назад

      Если это правда, то это нам на руку.
      Видимо вспомнили важное - Стабильность признак мастерства.(добавлю, и качества)

      0
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      Рейтинг: +24696

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Интерес из Европы?... Отличная новость! Забирайте быстрее. Спартак от этого только выиграет.

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