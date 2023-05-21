В «Спартаке» отреагировали на интерес к Абаскалю из Европы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля есть варианты в Европе.

«Гильермо – тренер «Спартака». Он счастлив со «Спартаком» – он сам об этом говорил. Гильермо и клуб настроены на долгосрочное сотрудничество», – сказал Зеленов.