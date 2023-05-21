В «Спартаке» отреагировали на интерес к Абаскалю из Европы

Если это правда, то это нам на руку.
Видимо вспомнили важное - Стабильность признак мастерства.(добавлю, и качества)
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля есть варианты в Европе.
«Гильермо – тренер «Спартака». Он счастлив со «Спартаком» – он сам об этом говорил. Гильермо и клуб настроены на долгосрочное сотрудничество», – сказал Зеленов.
- Испанец в России с лета.
- По информации агента Тимура Гурцкая, Абаскалем интересуются команды из низших дивизионов Европы.
- «Спартак» борется за 2-е место РПЛ.