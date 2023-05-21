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    «Ювентус» завтра может потерять 12 очков

    Продолжается расследование в отношении «Ювентуса» по поводу финансовых нарушений клуба. Завтра, 22 мая, с команды могут снять 12 очков.

    Источник называет такое развитие событий «вероятным».

    • Расследование длится более 400 дней.
    • Решение завтра вынесет суд.
    • Если с «Юве» снимут 12 очков, он пропустит следующий еврокубковый сезон.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12522

      DeStar 2 часа назад

      да да да
      забрали, вернули и снова заберут? почему вообще в таких случаях есть аппеляции? неужели нельзя собраться и порешать))
      отстаньте от юве если нет доказательств, а если есть то накажите и все.

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