«Ювентус» завтра может потерять 12 очков

да да да
забрали, вернули и снова заберут? почему вообще в таких случаях есть аппеляции? неужели нельзя собраться и порешать))
отстаньте от юве если нет доказательств, а если есть то накажите и все.
Продолжается расследование в отношении «Ювентуса» по поводу финансовых нарушений клуба. Завтра, 22 мая, с команды могут снять 12 очков.
Источник называет такое развитие событий «вероятным».
- Расследование длится более 400 дней.
- Решение завтра вынесет суд.
- Если с «Юве» снимут 12 очков, он пропустит следующий еврокубковый сезон.