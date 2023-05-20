Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Факелом»

а зачем,пусть отдыхает,проводницы ни за что уже борются.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы.
«К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артема ввести в полную готовность к матчу.
Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», – заявил Галактионов.
- Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах за «Локо».
- Он пропустил игры с «Крыльями Советов» и «Факелом».
- В 29-м туре РПЛ – дерби с «Динамо» (28 мая).