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    • Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Факелом»

    Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Факелом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы.

    «К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артема ввести в полную готовность к матчу.

    Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», – заявил Галактионов.

    • Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах за «Локо».
    • Он пропустил игры с «Крыльями Советов» и «Факелом».
    • В 29-м туре РПЛ – дерби с «Динамо» (28 мая).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      Теркчанин 5 часов назад

      а зачем,пусть отдыхает,проводницы ни за что уже борются.

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