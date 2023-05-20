Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы.

«К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артема ввести в полную готовность к матчу.

Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», – заявил Галактионов.