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    «Локомотив» – «Факел»: стартовые составы на 28-й тур РПЛ

    «Локомотив» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Локо» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 12-е.

    Локомотив: Лантратов, Ненахов, Кузьмичeв, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Камано, Изидор.

    Факел: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

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    Источник: сайт РПЛ

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