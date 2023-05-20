«Локомотив» – «Факел»: стартовые составы на 28-й тур РПЛ

«Локомотив» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Локо» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 12-е.
Локомотив: Лантратов, Ненахов, Кузьмичeв, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Камано, Изидор.
Факел: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.
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