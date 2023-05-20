Хвича получил травму – у него два месяца нет голевых действий

так же было в Рубине начал хорошо потом сдулся так будет и в Наполи
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рискует пропустить домашний матч 36-го тура Серии А против «Интера».
Его участие в игре оказалось под вопросом из-за травмы, полученной на тренировке в четверг.
В пятницу грузинский футболист занимался по индивидуальной программе.
- «Наполи» примет «Интер» в воскресенье в 19:00 мск.
- У Хвичи нет голевых действий с 19 марта – 11 матчей подряд.
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