Хвича получил травму – у него два месяца нет голевых действий

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рискует пропустить домашний матч 36-го тура Серии А против «Интера».

Его участие в игре оказалось под вопросом из-за травмы, полученной на тренировке в четверг.

В пятницу грузинский футболист занимался по индивидуальной программе.