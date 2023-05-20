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    • Хвича получил травму – у него два месяца нет голевых действий

    Хвича получил травму – у него два месяца нет голевых действий

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рискует пропустить домашний матч 36-го тура Серии А против «Интера».

    Его участие в игре оказалось под вопросом из-за травмы, полученной на тренировке в четверг.

    В пятницу грузинский футболист занимался по индивидуальной программе.

    • «Наполи» примет «Интер» в воскресенье в 19:00 мск.
    • У Хвичи нет голевых действий с 19 марта – 11 матчей подряд.

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    Источник: Pazzi Di Fanta

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17529

      Garrincha58 3 часа назад

      так же было в Рубине начал хорошо потом сдулся так будет и в Наполи

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