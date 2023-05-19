Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что уже не собирается играть за пределами России.

– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?

– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют.

Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь.