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    • Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

    Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что уже не собирается играть за пределами России.

    – Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?

    – Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют.

    Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68070

      portero 3 минуты назад

      Если нет предложений, да и вряд ли будут лучше чем в РПЛ.
      К сожалению пока подающий надежды, а должен тащить команду...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17524

      Garrincha58 2 часа назад

      денег в Спартаке заработаешь и можешь годик пожить в Европе на пенсии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1848

      Suvorov51 > Garrincha58 25 минут назад

      Даааа. но не забудь, что пенсия у нас в странестала на 5 лет с увеличением, т.е. работать до 65 лет, а стоит тогда уезжать за бугор? да и до 65 лет надо дожить

      0
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