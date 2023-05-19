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  • Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

19 мая 2023, 17:43
3

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что уже не собирается играть за пределами России.

– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?

– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют.

Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь.

  • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (3)
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Garrincha58
1684508074
денег в Спартаке заработаешь и можешь годик пожить в Европе на пенсии
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portero
1684517270
Если нет предложений, да и вряд ли будут лучше чем в РПЛ. К сожалению пока подающий надежды, а должен тащить команду...
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zigbert
1684518929
Здраво мыслит.С возрастом люди становятся мудрее.
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