Зиньковский отказался от перспективы продолжить карьеру в Европе

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что уже не собирается играть за пределами России.
– Твоя старая цитата: «Голландия – топ. Без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию – вряд ли, в Голландию – да». Сейчас что-то поменялось?
– Поменялось, конечно. Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют.
Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь.
- Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
Источник: Sport24