Сергеев поставил цель на следующий сезон: хочет повторить результат Малкома по голам

Ну это он, конечно загнул. Максимум 5-7 голов его потолок
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поставил перед собой цель на следующий сезон РПЛ.
– Оценивать личный сезон пока рано, потому что впереди еще три игры. Все ясно насчет чемпионства, но играть‑то еще хочется. Нужно очень хорошо проявить себя в этих матчах.
– В следующем сезоне у тебя получится повторить результат Малкома по забитым мячам?
– Конечно, такая цель есть. Я же нападающий.
- Малком забил 23 гола в этом сезоне РПЛ.
- На счету Сергеева 9 мячей.