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    • Сергеев поставил цель на следующий сезон: хочет повторить результат Малкома по голам

    Сергеев поставил цель на следующий сезон: хочет повторить результат Малкома по голам

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поставил перед собой цель на следующий сезон РПЛ.

    – Оценивать личный сезон пока рано, потому что впереди еще три игры. Все ясно насчет чемпионства, но играть‑то еще хочется. Нужно очень хорошо проявить себя в этих матчах.

    – В следующем сезоне у тебя получится повторить результат Малкома по забитым мячам?

    – Конечно, такая цель есть. Я же нападающий.

    • Малком забил 23 гола в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Сергеева 9 мячей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2239

      Dr.Metal 17 минут назад

      Ну это он, конечно загнул. Максимум 5-7 голов его потолок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24693

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Ваня, как же ты забьёшь 23 гола с лавки?...

      0
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      Рейтинг: +19744

      Cleaner 1 час назад

      Цель правильная. Но невыполнимая...)

      0
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