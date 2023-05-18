Сергеев поставил цель на следующий сезон: хочет повторить результат Малкома по голам

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поставил перед собой цель на следующий сезон РПЛ.

– Оценивать личный сезон пока рано, потому что впереди еще три игры. Все ясно насчет чемпионства, но играть‑то еще хочется. Нужно очень хорошо проявить себя в этих матчах.

– В следующем сезоне у тебя получится повторить результат Малкома по забитым мячам?

– Конечно, такая цель есть. Я же нападающий.