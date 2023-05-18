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    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    Все просто: «Интер» и «Ман Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов 10 июня. И нам нужно ваше мнение: кто возьмет трофей?

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12509

      DeStar 39 минут назад

      конечно в финале есть шанс у всех
      в свое время челси у сити выиграл в финале
      интер не плох
      но просто видишь что сити и реал прошел и баварию .. думаю у интера шансов мало
      сити не тот клуб который может проиграть игру, он по счету только может слить, а по игре он будет точно лучше и будет давить
      чувствую будет автобус и 2-0 в пользу сити. Сити после второго гола будет просто контролировать матч

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