Кто выиграет Лигу чемпионов?

конечно в финале есть шанс у всех
в свое время челси у сити выиграл в финале
интер не плох
но просто видишь что сити и реал прошел и баварию .. думаю у интера шансов мало
сити не тот клуб который может проиграть игру, он по счету только может слить, а по игре он будет точно лучше и будет давить
чувствую будет автобус и 2-0 в пользу сити. Сити после второго гола будет просто контролировать матч
Все просто: «Интер» и «Ман Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов 10 июня. И нам нужно ваше мнение: кто возьмет трофей?