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    Непомнящий назвал хроническую проблему «Спартака»

    Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о проблемах «Спартака»

    – Вы заметили, что в дерби важно не пропустить первыми. «Спартак», между тем, был вынужден отыгрываться в четырех матчах чемпионата подряд! Это несобранность – тоже проблема из области психологии?

    – В обороне нет четкости. Тоже хроническая проблема «Спартака».

    – Попадание в тройку призеров будет хорошим результатом для Абаскаля?

    – Конечно. А вот четвертое место уже не очень.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • 21 мая клуб встретится с ЦСКА.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      serglider 54 минуты назад

      Главная проблема, что Спартач меняет одни поленья на другие. Тот же Зобнин не прогрессирует от слова совсем, но продолжает играть и таких 2/3 состава. Один Промес не может вытянуть эту бездарную группу игроков.

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