Непомнящий назвал хроническую проблему «Спартака»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о проблемах «Спартака»

– Вы заметили, что в дерби важно не пропустить первыми. «Спартак», между тем, был вынужден отыгрываться в четырех матчах чемпионата подряд! Это несобранность – тоже проблема из области психологии?

– В обороне нет четкости. Тоже хроническая проблема «Спартака».

– Попадание в тройку призеров будет хорошим результатом для Абаскаля?

– Конечно. А вот четвертое место уже не очень.