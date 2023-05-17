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Непомнящий назвал хроническую проблему «Спартака»

17 мая 2023, 16:53
2

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о проблемах «Спартака»

– Вы заметили, что в дерби важно не пропустить первыми. «Спартак», между тем, был вынужден отыгрываться в четырех матчах чемпионата подряд! Это несобранность – тоже проблема из области психологии?

– В обороне нет четкости. Тоже хроническая проблема «Спартака».

– Попадание в тройку призеров будет хорошим результатом для Абаскаля?

– Конечно. А вот четвертое место уже не очень.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • 21 мая клуб встретится с ЦСКА.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий
Комментарии (2)
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serglider
1684334978
Главная проблема, что Спартач меняет одни поленья на другие. Тот же Зобнин не прогрессирует от слова совсем, но продолжает играть и таких 2/3 состава. Один Промес не может вытянуть эту бездарную группу игроков.
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