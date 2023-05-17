Непомнящий назвал хроническую проблему «Спартака»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о проблемах «Спартака»
– Вы заметили, что в дерби важно не пропустить первыми. «Спартак», между тем, был вынужден отыгрываться в четырех матчах чемпионата подряд! Это несобранность – тоже проблема из области психологии?
– В обороне нет четкости. Тоже хроническая проблема «Спартака».
– Попадание в тройку призеров будет хорошим результатом для Абаскаля?
– Конечно. А вот четвертое место уже не очень.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
- 21 мая клуб встретится с ЦСКА.
Источник: Bobsoccer