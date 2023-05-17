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  • Лугано заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть чемпионат мира

Лугано заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть чемпионат мира

17 мая 2023, 00:45
2

Бывший защитник сборной Уругвая Диего Лугано считает, что судьи помогли сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.

«Нет никаких сомнений, что ей оказали помощь. Сборной Аргентины помогли стать чемпионами. Свои заслуги у них были, но ни у кого, думаю, не вызывает сомнений тот факт, что четырeх из пяти пенальти, которые назначили в пользу Аргентины, не было. Это реальность.

Но в том заслуга Месси, который продвигается на мировом уровне большими шагами. Тайсон, Тайгер Вудс, Роджер Федерер появляются на публике в футболке Месси. Вы думаете, ФИФА этого не видит и не извлекает из этого пользу?

Заслуга Месси и, значит, и Аргентины, в том, что они знали, как этим воспользоваться», – цитирует Лугано Invictos.

  • Аргентинцы не становились чемпионами мира с 1986 года.
  • В декабре они выиграли турнир, победив в финале Францию по пенальти.

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Источник: «Чемпионат»
Аргентина Лугано Диего
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1684297700
Назначение судей помогать чемтному футболу своими принципиальными верными решениями. Вот и помогли...
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Fialet
1684309530
Это и ежу понятно.
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