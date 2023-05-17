Лугано заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть чемпионат мира

Бывший защитник сборной Уругвая Диего Лугано считает, что судьи помогли сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.

«Нет никаких сомнений, что ей оказали помощь. Сборной Аргентины помогли стать чемпионами. Свои заслуги у них были, но ни у кого, думаю, не вызывает сомнений тот факт, что четырeх из пяти пенальти, которые назначили в пользу Аргентины, не было. Это реальность.

Но в том заслуга Месси, который продвигается на мировом уровне большими шагами. Тайсон, Тайгер Вудс, Роджер Федерер появляются на публике в футболке Месси. Вы думаете, ФИФА этого не видит и не извлекает из этого пользу?

Заслуга Месси и, значит, и Аргентины, в том, что они знали, как этим воспользоваться», – цитирует Лугано Invictos.