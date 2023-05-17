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    • Лугано заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть чемпионат мира

    Лугано заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть чемпионат мира

    Бывший защитник сборной Уругвая Диего Лугано считает, что судьи помогли сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.

    «Нет никаких сомнений, что ей оказали помощь. Сборной Аргентины помогли стать чемпионами. Свои заслуги у них были, но ни у кого, думаю, не вызывает сомнений тот факт, что четырeх из пяти пенальти, которые назначили в пользу Аргентины, не было. Это реальность.

    Но в том заслуга Месси, который продвигается на мировом уровне большими шагами. Тайсон, Тайгер Вудс, Роджер Федерер появляются на публике в футболке Месси. Вы думаете, ФИФА этого не видит и не извлекает из этого пользу?

    Заслуга Месси и, значит, и Аргентины, в том, что они знали, как этим воспользоваться», – цитирует Лугано Invictos.

    • Аргентинцы не становились чемпионами мира с 1986 года.
    • В декабре они выиграли турнир, победив в финале Францию по пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4776

      fakeid 25 минут назад

      позор уругвайской зарембе! хотя не, тут он прав.

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