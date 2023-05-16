«ПСЖ» нашел замену Месси в АПЛ

«ПСЖ» нашел замену нападающему Лионелю Месси.

По информации L'Equipe, парижский клуб рассматривает полузащитника «Ман Сити» Бернарду Силву в качестве главного кандидата на замену Месси.

Переговоры уже начались. Футболист хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в переходе в «ПСЖ».