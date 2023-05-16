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    «ПСЖ» нашел замену Месси в АПЛ

    «ПСЖ» нашел замену нападающему Лионелю Месси.

    По информации L'Equipe, парижский клуб рассматривает полузащитника «Ман Сити» Бернарду Силву в качестве главного кандидата на замену Месси.

    Переговоры уже начались. Футболист хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в переходе в «ПСЖ».

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
    • Силва забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 33 матчах сезона АПЛ.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14650

      Алексей З 47 минут назад

      Неплохой вариант для ПСЖ.
      Силву добротный игрок и не такой харизматичный как Месси , Мбаппе может спать спокойно.

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