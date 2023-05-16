«ПСЖ» нашел замену Месси в АПЛ

Неплохой вариант для ПСЖ.
Силву добротный игрок и не такой харизматичный как Месси , Мбаппе может спать спокойно.
«ПСЖ» нашел замену нападающему Лионелю Месси.
По информации L'Equipe, парижский клуб рассматривает полузащитника «Ман Сити» Бернарду Силву в качестве главного кандидата на замену Месси.
Переговоры уже начались. Футболист хочет уйти из «Манчестер Сити» и заинтересован в переходе в «ПСЖ».
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
- Силва забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 33 матчах сезона АПЛ.