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    Талалаев сравнил «Спартак» с «Реалом»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил игру «Спартака».

    «Спартак» в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, – это как «Реал».

    Промес может убежать в любой момент и обыграть сколько угодно футболистов, а Соболев может забить», – сказал Талалаев.

    • В субботу «Химки» и «Спартак» сыграли вничью – 1:1.
    • Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ.
    • «Реал» занимает 2-ю строчку в Примере и продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4742

      fakeid 1 час назад

      сравнить великий реал с кучей с.виного навоза - эт, конечно, сильно. на месте переса, нужно подать в суд на талалайкина за такую дискредитацию.

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