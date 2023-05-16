Талалаев сравнил «Спартак» с «Реалом»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил игру «Спартака».

«Спартак» в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, – это как «Реал».

Промес может убежать в любой момент и обыграть сколько угодно футболистов, а Соболев может забить», – сказал Талалаев.