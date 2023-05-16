Талалаев сравнил «Спартак» с «Реалом»

сравнить великий реал с кучей с.виного навоза - эт, конечно, сильно. на месте переса, нужно подать в суд на талалайкина за такую дискредитацию.
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил игру «Спартака».
«Спартак» в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, – это как «Реал».
Промес может убежать в любой момент и обыграть сколько угодно футболистов, а Соболев может забить», – сказал Талалаев.
- В субботу «Химки» и «Спартак» сыграли вничью – 1:1.
- Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ.
- «Реал» занимает 2-ю строчку в Примере и продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.