Мирзов: «Будет несправедливо, если «Химки» вылетят из РПЛ»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Химки» и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаeм. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», – сказал Мирзов.