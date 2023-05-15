Мирзов: «Будет несправедливо, если «Химки» вылетят из РПЛ»

Не надо было Барсика ссаными тапками гнать. Была хоть какая,но команда,
Все рассудит результат
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.
«Химки» и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаeм. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», – сказал Мирзов.
- «Химки» идут на 15-м месте – в зоне вылета.
- Отставание от спасительной 14-й строчки – 5 очков.