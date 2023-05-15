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    Мирзов: «Будет несправедливо, если «Химки» вылетят из РПЛ»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

    «Химки» и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаeм. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», – сказал Мирзов.

    • «Химки» идут на 15-м месте – в зоне вылета.
    • Отставание от спасительной 14-й строчки – 5 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 45 минут назад

      Не надо было Барсика ссаными тапками гнать. Была хоть какая,но команда,
      Все рассудит результат

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      Рейтинг: +565

      eugen-han 1 час назад

      В том то и дело, что именно вылет Химок станет справедливым итогом по окончании двух сезонов. Химки должны были вылетит ещё в прошлом году.

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      Рейтинг: +4741

      fakeid 1 час назад

      вылетайте, скучать не станем.

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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 2 часа назад

      Не-не-не лучше вы чем нижний или крылья или факел

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