«Время для извинений»: «Динамо» – о матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Динамо» анонсировала матч 27-го тура РПЛ против «Ахмата».

«День матча против «Ахмата» – подходящее время, чтобы извиниться

Извиниться перед всеми болельщиками за три поражения, которые мы потерпели дома в апреле, и сделать всe возможное, чтобы сегодня забрать три очка», – написали москвичи.