«Время для извинений»: «Динамо» – о матче с «Ахматом»

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    «День матча против «Ахмата» – подходящее время, чтобы извиниться

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 48 минут назад

      Что не говори, а красивая и очень функциональная реконструкция стадиона.

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