«Время для извинений»: «Динамо» – о матче с «Ахматом»

Что не говори, а красивая и очень функциональная реконструкция стадиона.
Пресс-служба «Динамо» анонсировала матч 27-го тура РПЛ против «Ахмата».
«День матча против «Ахмата» – подходящее время, чтобы извиниться
Извиниться перед всеми болельщиками за три поражения, которые мы потерпели дома в апреле, и сделать всe возможное, чтобы сегодня забрать три очка», – написали москвичи.
- Игра начнется в 16:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Команды борются за топ-5.
- В 1-м круге «Ахмат» победил дома.