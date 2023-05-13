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    «Торпедо» вылетело из РПЛ

    «Торпедо» после поражения от ЦСКА в 27-м туре РПЛ (0:3) утратило шансы на сохранение места в высшем дивизионе. Следующий сезон москвичи проведут в Первой лиге.

    «Торпедо» не помог мартовский приход главного тренера Пепа Клотета.

    • Москвичи не проводили в РПЛ более сезона подряд с 2006 года.
    • В этот сезон команда вступала под руководством Александра Бородюка.
    • «Торпедо» выигрывало чемпионат СССР.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +554

      Жентус 1 час назад

      Руководству Торпедо должно быть стыдно за подобные результаты. Неужели в Москве не нашлась возможность найти достойных инвесторов и собрать команду для сохранения прописки?
      Всё было, был свободный Дзюба, который вывез Локомотив из зоны стыков. И его там взяли с радостью, а не пригласили на сборы. Для сохранения прописки в РФПЛ не нужны чемпионы для первых мест, нужны добротные игроки на каждую позицию, этого хватит, чтобы закрепиться в середняках. Но, руководство такого больного московского клуба и на это не способно. Просто позорный мусор.

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      Рейтинг: +25

      2easy 1 час назад

      Торпедо не нужно, их место лфл

      0
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      Рейтинг: +171

      Bez Imeni 1 час назад

      не жалко

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      Рейтинг: +12196

      BRO_football 1 час назад

      Слишком много московских команд в РПЛ. Торпедо, скатертью дорога!

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      Рейтинг: +22349

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Жду комментария от Кутепова ...

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      Рейтинг: +5317

      PAREVG. 2 часа назад

      Жаль, но с Торпедо времен СССР, это не имеет ничего общего кроме названия...
      Раньше говорили - "где Торпедо , там победа", сейчас это далеко не так.

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      Рейтинг: +140

      biber ru 2 часа назад

      Жаль, зайдёт кто-нибудь с востока...

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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну вот и отмучились, все можно теперь молодежь натаскивать, если она есть, за чем выходили, почудили и все опять туда, что бы играть в вышке нужны игроки хотя бы уровня Ростова, их уровень 10-12 место. а вон как играют, но там и тренер номер один

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      Рейтинг: +171

      Bez Imeni > Suvorov51 1 час назад

      Абассаль №1

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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 > Bez Imeni 1 час назад

      Ну считают. что Сегожа питерский № 1

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      Рейтинг: +1294

      Таврида 2 часа назад

      Бывайте, ихтиандры...

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