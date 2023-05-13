«Торпедо» вылетело из РПЛ

Руководству Торпедо должно быть стыдно за подобные результаты. Неужели в Москве не нашлась возможность найти достойных инвесторов и собрать команду для сохранения прописки?
Всё было, был свободный Дзюба, который вывез Локомотив из зоны стыков. И его там взяли с радостью, а не пригласили на сборы. Для сохранения прописки в РФПЛ не нужны чемпионы для первых мест, нужны добротные игроки на каждую позицию, этого хватит, чтобы закрепиться в середняках. Но, руководство такого больного московского клуба и на это не способно. Просто позорный мусор.
«Торпедо» после поражения от ЦСКА в 27-м туре РПЛ (0:3) утратило шансы на сохранение места в высшем дивизионе. Следующий сезон москвичи проведут в Первой лиге.
«Торпедо» не помог мартовский приход главного тренера Пепа Клотета.
- Москвичи не проводили в РПЛ более сезона подряд с 2006 года.
- В этот сезон команда вступала под руководством Александра Бородюка.
- «Торпедо» выигрывало чемпионат СССР.