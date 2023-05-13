«Торпедо» вылетело из РПЛ

«Торпедо» после поражения от ЦСКА в 27-м туре РПЛ (0:3) утратило шансы на сохранение места в высшем дивизионе. Следующий сезон москвичи проведут в Первой лиге.

«Торпедо» не помог мартовский приход главного тренера Пепа Клотета.