«Барселона» возобновила интерес к чемпиону мира 2022 года

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Анхель Ди Мария снова стал трансферной целью «Барселоны».
Каталонский клуб ищет усиление на позицию левого вингера.
«Барса» хочет подписать аргентинца в качестве свободного агента предстоящим летом.
«Ювентус» тоже заинтересован в сохранении Ди Марии и готовит для него новый контракт.
- Полузащитник в декабре стал победителем ЧМ-2022.
- Он уже играл в Испании за «Реал».
- «Барселона» претендовала на Ди Марию, когда он еще выступал за «ПСЖ».