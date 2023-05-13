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    «Барселона» возобновила интерес к чемпиону мира 2022 года

    Анхель Ди Мария снова стал трансферной целью «Барселоны».

    Каталонский клуб ищет усиление на позицию левого вингера.

    «Барса» хочет подписать аргентинца в качестве свободного агента предстоящим летом.

    «Ювентус» тоже заинтересован в сохранении Ди Марии и готовит для него новый контракт.

    • Полузащитник в декабре стал победителем ЧМ-2022.
    • Он уже играл в Испании за «Реал».
    • «Барселона» претендовала на Ди Марию, когда он еще выступал за «ПСЖ».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfgfg 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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