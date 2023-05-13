«Барселона» возобновила интерес к чемпиону мира 2022 года

Анхель Ди Мария снова стал трансферной целью «Барселоны».

Каталонский клуб ищет усиление на позицию левого вингера.

«Барса» хочет подписать аргентинца в качестве свободного агента предстоящим летом.

«Ювентус» тоже заинтересован в сохранении Ди Марии и готовит для него новый контракт.