Аршавин назвал лучший матч в своей карьере

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не считает матч Россия – Нидерланды на Евро-2008 лучшим матчем в своей карьере.
«По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.
Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал Аршавин.
- Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
- В Европе игрок выступал за «Арсенал».
- Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.
Источник: Sports.ru