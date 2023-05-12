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    Аршавин назвал лучший матч в своей карьере

    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не считает матч Россия – Нидерланды на Евро-2008 лучшим матчем в своей карьере.

    «По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.

    Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал Аршавин.

    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
    • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
    • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1360

      Болотоход 3 часа назад

      Игрочишка))) И как человек дерь-мо! Детей бросил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4211

      ziborock > Болотоход 1 час назад

      Но зато теперь дети тренируются в лучшей команде России!

      1
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