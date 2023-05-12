Аршавин назвал лучший матч в своей карьере

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не считает матч Россия – Нидерланды на Евро-2008 лучшим матчем в своей карьере.

«По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал Аршавин.