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    • Президент Примеры анонсировал возвращение Месси в «Барселону»

    Президент Примеры анонсировал возвращение Месси в «Барселону»

    Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

    «Уход Бускетса из «Барсы» – это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им еще нужно пройти многое. Не я дам им зеленый свет, это будет экономический контроль», – заявил Тебас.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 4 часа назад

      Возвращением Месси - однозначно разумное решение ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН!
      Бабло.
      Каталония строила на "мессианском туризме" свой бюджет ГОДЫ! И этот потенциал ещё далеко не исчерпан! Элтон Джон уже почти вообще не поёт, только хрипит...Но... попробуйте купить билеты на его эксклюзивные концерты в Лас Вегасе!))) Месси - это, пожалуй, два-три поколения футбольных фанов... Все будут смотреть на его игру...И ВСПОМИНАТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ))) Это как с СССР)))
      Игра.
      Старый конь - ЛУЧШИЙ КОНЬ НА ПЛАНЕТЕ - борозды не спортит. Не надо делать ставку на Месси, как на ударный интсрумент...Но ДИСПЕТЧЕРОМ он будет лучшим в лиге ещё ГОДЫ))) а ПОКА... ПОДКУПАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ НОВУЮ МОЛОДЁЖЬ
      Месси.
      Хватит ему говно возить в слабом чемпионате. Денег тоже уже не надо. Лямов

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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 4 часа назад

      Лямов 20 ему по поривычке НА МОРОЖЕНОЕ выпишут..А свои 2000 - 400 лямов в год на пару лет к Саудитам - фактчески ИГРАЮЩИМ ПОСЛОМ ДОБРОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ВОЛИ - он ещё успеет)))

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      Рейтинг: +4705

      fakeid 5 часов назад

      в следующем сезоне на барсу не ставьте.. чего достиг мю, вернув роналду в предпенсионном возрасте? повысили репутацию (в первое время), продали футболок - и скатились на дно.

      в барсе думают, что месси вернётся к ним тем же, 25-летним? ну повысят репутацию (в первое время), продадут футболок - а затем скатятся на дно, потому что игра будет строиться вокруг гнома, который уже не может в свои 35 лет, но точно затребует особое отношение к себе, гарантии попадания в стартовый состав и т.д.

      даже зенит отказался возвращать халка бесплатно в 33 года. и кони вагнера лава. и много других разумных примеров, наверняка, имеется.

      не, ну если боссы барсы видят в этом прибыль - они её извлекут. имидж, футболки, болельщики потянутся, и всё такое. но сам

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      Рейтинг: +4705

      fakeid > fakeid 5 часов назад

      места для букв не хватило, коммент обрезали,но дописывать не буду.
      одно могу сказать точно: стыдно за спартак.

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