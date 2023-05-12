Президент Примеры анонсировал возвращение Месси в «Барселону»

Возвращением Месси - однозначно разумное решение ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН!
Бабло.
Каталония строила на "мессианском туризме" свой бюджет ГОДЫ! И этот потенциал ещё далеко не исчерпан! Элтон Джон уже почти вообще не поёт, только хрипит...Но... попробуйте купить билеты на его эксклюзивные концерты в Лас Вегасе!))) Месси - это, пожалуй, два-три поколения футбольных фанов... Все будут смотреть на его игру...И ВСПОМИНАТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ))) Это как с СССР)))
Игра.
Старый конь - ЛУЧШИЙ КОНЬ НА ПЛАНЕТЕ - борозды не спортит. Не надо делать ставку на Месси, как на ударный интсрумент...Но ДИСПЕТЧЕРОМ он будет лучшим в лиге ещё ГОДЫ))) а ПОКА... ПОДКУПАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ НОВУЮ МОЛОДЁЖЬ
Месси.
Хватит ему говно возить в слабом чемпионате. Денег тоже уже не надо. Лямов
Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Уход Бускетса из «Барсы» – это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им еще нужно пройти многое. Не я дам им зеленый свет, это будет экономический контроль», – заявил Тебас.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
- Месси – воспитанник «Барселоны».