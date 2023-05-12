Президент Примеры анонсировал возвращение Месси в «Барселону»

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Уход Бускетса из «Барсы» – это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им еще нужно пройти многое. Не я дам им зеленый свет, это будет экономический контроль», – заявил Тебас.