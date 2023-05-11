Комличенко ответил, скучает ли он по еврокубкам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
– Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?
– В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.
Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.
– Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?
– Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Матч ТВ»