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    Комличенко ответил, скучает ли он по еврокубкам

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

    – Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?

    – В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

    Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

    – Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?

    – Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2023 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14634

      Алексей З 16 часов назад

      Как можно скучать по тому что ты не видел ?

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