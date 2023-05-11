Комличенко ответил, скучает ли он по еврокубкам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?

– В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

– Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?

– Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен.