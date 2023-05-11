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Комличенко ответил, скучает ли он по еврокубкам

11 мая 2023, 11:29

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Тебя уже 3,5 года нет в Чехии. Скучаешь по стране, по обстановке?

– В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

– Борьба за медали в РПЛ может мотивационно заменить еврокубки?

– Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы – ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай
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