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  • Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

10 мая 2023, 18:15
4

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема. Смотреть шоу Слуцкого – невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.

Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование. Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру.

Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал Губерниев.

  • Слуцкий и Артем Дзюба – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
  • Проект запустил «Коммент.Шоу».
  • 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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Rabinovi_ch
1683733923
В кое-то веки согласен с Губером...
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neim
1683735246
Два сапога-пара. На Губера смотреть без рвотного рефлекса просто не возможно (((.
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НикКин
1683736663
Кто бы говорил я и вся моя семья биатлон перестали смотреть только и за вас Дмитрий Губерниев вы ореть как блаженный хорошо хоть без мата
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orlovcar
1683741236
чья бы корова мычала... а губеру пора давно заткнуться.
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