Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема. Смотреть шоу Слуцкого – невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.

Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование. Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру.

Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал Губерниев.