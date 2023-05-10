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    • Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

    Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    «Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема. Смотреть шоу Слуцкого – невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.

    Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование. Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру.

    Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал Губерниев.

    • Слуцкий и Артем Дзюба – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
    • Проект запустил «Коммент.Шоу».
    • 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +410

      orlovcar 2 часа назад

      чья бы корова мычала... а губеру пора давно заткнуться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      НикКин 3 часа назад

      Кто бы говорил я и вся моя семья биатлон перестали смотреть только и за вас Дмитрий Губерниев вы ореть как блаженный хорошо хоть без мата

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5599

      neim 4 часа назад

      Два сапога-пара. На Губера смотреть без рвотного рефлекса просто не возможно (((.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +947

      Rabinovi_ch 4 часа назад

      В кое-то веки согласен с Губером...

      1
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