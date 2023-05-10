Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема. Смотреть шоу Слуцкого – невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.
Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование. Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру.
Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал Губерниев.
- Слуцкий и Артем Дзюба – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
- Проект запустил «Коммент.Шоу».
- 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.
Источник: Sport24