«Зенит» начал сотрудничество с ведущим спортивным центром Катара

Сильнейший клуб России «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с катарским спортивным центром Aspire Zone Foundation.

«Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор Aspire logistics Абдулла Аль-Нойми подписали соглашение о сотрудничестве, касающееся развития спортивных инноваций в области образования и спортивных сооружений.

Партнерство между сторонами предполагает обмен опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, стажировку и совместные консультации тренеров и специалистов, проведение товарищеских игр и организацию летних сборов для воспитанников академий и главных команд.

Кроме того, перед торжественным подписанием меморандума руководство «Зенита» посетило научно-спортивную лабораторию Aspetar, аккредитованную ФИФА, и учебно-тренировочную базу Aspire Academy.

Соглашение рассчитано на два года», – написали петербуржцы.

На территории Aspire проводился зимний турнир для клубов РПЛ на кубок «Матч Премьер».

Катар в прошлом году принимал чемпионат мира.

«Зенит» – 10-кратный чемпион России.

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