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    • «Зенит» начал сотрудничество с ведущим спортивным центром Катара

    «Зенит» начал сотрудничество с ведущим спортивным центром Катара

    Сильнейший клуб России «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с катарским спортивным центром Aspire Zone Foundation.

    «Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор Aspire logistics Абдулла Аль-Нойми подписали соглашение о сотрудничестве, касающееся развития спортивных инноваций в области образования и спортивных сооружений.

    Партнерство между сторонами предполагает обмен опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, стажировку и совместные консультации тренеров и специалистов, проведение товарищеских игр и организацию летних сборов для воспитанников академий и главных команд.

    Кроме того, перед торжественным подписанием меморандума руководство «Зенита» посетило научно-спортивную лабораторию Aspetar, аккредитованную ФИФА, и учебно-тренировочную базу Aspire Academy.

    Соглашение рассчитано на два года», – написали петербуржцы.

    • На территории Aspire проводился зимний турнир для клубов РПЛ на кубок «Матч Премьер».
    • Катар в прошлом году принимал чемпионат мира.
    • «Зенит» – 10-кратный чемпион России.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 1 час назад

      Походу у Зенита есть планы монополизировать, всё то что отворачивается от Евросоюза.
      1 пункт был Бразилия.
      Дальше, в течении 2-3 лет список будет возростать.

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      Рейтинг: +4147

      Ziklop 2 часа назад

      это даст много поездок руководству Зенита в Катар на отдых в шикарных дворцах, за счёт клуба.

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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь > Ziklop 1 час назад

      Пишешь ч.....ь
      Интересно другое, из твое комментария. РФ продает Газа и нефти намного больше всех, а я не вижу шикарных дворцов, построенных в постсоветское время.

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