В «Зените» рассказали, сколько заработали за чемпионский матч со «Спартаком»

Коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак раскрыл доходы клуба за матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2), который стал для петербуржцев чемпионским.

«Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов на играх РПЛ. Точная сумма еще подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 миллионов рублей.

Новая реальность, связанная с картой болельщика, практически стерла всю предыдущую статистику – сейчас при определении правильной стоимости билетов ориентироваться на нее уже нельзя. В нынешних условиях мы вынуждены чуть ли не вручную управлять стоимостью билетов в зависимости от ситуации.

Привлечение людей на трибуны даже бесплатно – это в любом случае правильная тактика в данной ситуации. Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства», – сказал Пак.

Матч посетило более 40 тысяч зрителей.

«Зенит» выиграл 5-е чемпионство подряд.

Всего у команды теперь 10 побед в чемпионате.

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