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    • В «Зените» рассказали, сколько заработали за чемпионский матч со «Спартаком»

    В «Зените» рассказали, сколько заработали за чемпионский матч со «Спартаком»

    Коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак раскрыл доходы клуба за матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2), который стал для петербуржцев чемпионским.

    «Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов на играх РПЛ. Точная сумма еще подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 миллионов рублей.

    Новая реальность, связанная с картой болельщика, практически стерла всю предыдущую статистику – сейчас при определении правильной стоимости билетов ориентироваться на нее уже нельзя. В нынешних условиях мы вынуждены чуть ли не вручную управлять стоимостью билетов в зависимости от ситуации.

    Привлечение людей на трибуны даже бесплатно – это в любом случае правильная тактика в данной ситуации. Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства», – сказал Пак.

    • Матч посетило более 40 тысяч зрителей.
    • «Зенит» выиграл 5-е чемпионство подряд.
    • Всего у команды теперь 10 побед в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3561

      aaaaahhhh 2 часа назад

      Газпром рулит!!!:))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6325

      rash1959 3 часа назад

      Объясните мне, как можно получить прибыль из убытка?? продано билетов тысяч 10-15 по дешовке, остальные всучены бюджетникам (с убытком), плюс доставка, "печеньки" - тоже в минус. Толпа "стукачей" Обслуживание и эксплуатация стадика - туда же. И т. д. только в минус. Если только в итоге поменять "-" на "+".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      кaстрюлька > rash1959 2 часа назад

      Бромантан негативно на мозг влияет

      2
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      Рейтинг: +4474

      Spirit_78 > rash1959 2 часа назад

      Ты цифры взял из головы и пытаешься что-то понять. Вы все такие отмороженные?

      1
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      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > rash1959 1 час назад

      бом.жи в расходной ведомости перепутали строки "убыток" с "доходом", не удивительно, посмотри на шпану, которая управляет процессом в этой портовой дыре: обман и очковтирательство приветствуют у газовых газпод...

      0
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      Рейтинг: +1730

      Кронштадт65 > ScarlettOgusania 1 час назад

      не гоже, в таком возрасте ( судя по нику)оскорблять шикарный город, воспетый искусством, признанным во всем мире. негативное отношение к футбольной команде не дает вам право поносИть один из красивейших городов мира. стыдно!!!

      1
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь > кaстрюлька 1 час назад

      Кислота.
      Хотя парень давно в теме, так что соляга.
      =)))

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      Рейтинг: +18735

      ilichkadr > rash1959 53 минуты назад

      Ты считаешь билеты от 1900р дешёвкой?
      На матч Зенит - Краснодар, 13 мая, Стоимость билетов: 400 — 12 000р.

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