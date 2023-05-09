«Будет настоящий провал!»: Нигматуллин рассказал о серьезной ошибке Абаскаля в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру московского клуба в этом сезоне РПЛ.

«Если по итогам сезона «Спартак» не попадeт в тройку – это будет настоящий провал!

Зимой возлагались такие надежды… Даже шла речь о борьбе за чемпионство. У красно-белых всe было для этого. Но что-то у них пошло не так, произошeл сбой. Возможно, Абаскаль где-то серьeзно ошибся», – сказал Нигматуллин.