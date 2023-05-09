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    • «Будет настоящий провал!»: Нигматуллин рассказал о серьезной ошибке Абаскаля в «Спартаке»

    «Будет настоящий провал!»: Нигматуллин рассказал о серьезной ошибке Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру московского клуба в этом сезоне РПЛ.

    «Если по итогам сезона «Спартак» не попадeт в тройку – это будет настоящий провал!

    Зимой возлагались такие надежды… Даже шла речь о борьбе за чемпионство. У красно-белых всe было для этого. Но что-то у них пошло не так, произошeл сбой. Возможно, Абаскаль где-то серьeзно ошибся», – сказал Нигматуллин.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – одно очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10778

      ivany4 3 часа назад

      Гладилин ответил ди джею - С 10-го места команду нужно выстраивать заново. Этим и занимается Абаскаль. Надеюсь все помнят, сколько лет он в команде.

      0
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      Рейтинг: +923

      rac531 6 часов назад

      Очередной умник из похоронной команды) Сколько их уже было и сколько еще будет))) Вот, например,
      КЕЧИНОВ
      «Как обычно, непонятно, что будет с командой. Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года»

      ГЛАДИЛИН
      «Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает.
      С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу.
      Если он замёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!»

      1
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      Рейтинг: +6283

      subbotaspartak > rac531 4 часа назад

      Чтоб занять 6 место в этой ситуации - придётся постараться...

      1
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      Рейтинг: +923

      rac531 > subbotaspartak 4 часа назад

      ДЮКОВУ?
      Вы так в него верите?)

      0
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      Рейтинг: +923

      rac531 7 часов назад

      А давайте навскидку посчитаем очки, украденные решалами по заданию ДЮКОВА только весной)
      МЕШКОВ в матче с Уралом не засчитал ДВА гола — Игнатова и Соболева.
      СУХОЙ в матче с Аматом не дал очевидный пенальти, когда ЧЕРНОВУ во вратарской шипами врезали в колено.
      КУКУЯН)))) Думаю вчерашний матч с Зенитом все видели)
      Итого, минимум ПЯТЬ очков. И это только за весну)
      СПРАВОЧНО:
      У ЦСКА — 51 очко, у Спартака - 49)

      4
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      Рейтинг: +10778

      ivany4 > rac531 2 часа назад

      А дерби Всея Руси еще впереди!

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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 7 часов назад

      ...с какой целью взимаются пятаки ?

      ....... — чтоб не слишком проваливался.(с)

      0
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      Рейтинг: +2147

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Конечно, понаберут сви ньи неликвид во главе с физруком, а потом ноют с 6 места. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1163

      Спартач80 > ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Ты там разгром обещал-опять(снова) ты галимое трепло.

      3
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      Рейтинг: +34265

      VVM1964 8 часов назад

      Выступление команды в этом сезоне УЖЕ не буду считать провальным !!! До начала сезона сомневался в попадании Спартака в пятерку, впрочем не я один ... То что команда весь первый круг прошла в минимальном отставании от Зенита никак не давало авансов на чемпионство, все эти разговоры не имели ни малейшего основания под собой. По любому, результат рассматриваю как удовлетворительный, был бы хорошим если бы не бездарный вылет из кубка или попадание в тройку ( а это ВПОЛНЕ реально, мало того думаю так и будет ), ну а отличный - серебро и ХОТЯ БЫ финал кубка !!!

      2
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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 > VVM1964 6 часов назад

      Если мы себя уже приравняли к середнякам . то тогда да не провал ....

      0
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      Рейтинг: +21342

      derrik2000 8 часов назад

      Судя по тому, какие "комментарии" слов Нигматуллина уже есть, на сайте из якобы "болельщиков" и фантиков Спартака в подавляющем большинстве пасутся сотрудники пресс-службы клуба, "любители фратрии", ну, и, конечно, им "сочувствующие".
      Ну, те, кто "раз большинство так, то и я так". )))

      1
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      Рейтинг: +16583

      Anton01011969 8 часов назад

      Уж, кто бы говорил!!! Если бы не тяни-толкаи кроты судии, где бы был Зенитушка??? Правильно в ..опе!!! Состав на матч со Спартаком посмотрите, одни Бразильеры и всего два Россиянина!!! А Три вместе с вратарём!!! И это команда Русских???

      4
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      Рейтинг: +18289

      NewLife 8 часов назад

      Никакого провала не будет при любом месте в этом чемпе, так как столько жульничества никогда не было. Это как назвать провалом последнее место бегуна, которому в шиповки насыпали битого стекла. Провал у тебя в голове из-за отсутствия мозгов, лизун.

      5
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      Рейтинг: +1798

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 7 часов назад

      Алёша - жулик первостепенный и не только в РПЛ, но и в СВО: организовал ЧВК Факел (газпрём), который сбежал из Бахмута, оголив линию на 2 км, оставив "оркестр" без прикрытия с флангов, и это в день Победы, Пригожин пригвоздил эту помойку "анальный газпрёмовский ЧВК факел"!

      3
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      Рейтинг: +923

      rac531 8 часов назад

      По советским меркам Нигматуллин был бы третьим вратарем средненькой команды.
      В рассейском футболе тоже особого следа не оставил)
      Сейчас диджействует
      Так что не ему учить умных и талантливых людей)

      7
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