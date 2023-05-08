«Реал» определился с будущим Анчелотти: тренеру сообщили решение

Хотя в этом сезоне Реал чуть сдал, Анчелотти является титулованным тренером, который и Реал знает как свои пять пальцев. Но конечно нужно еще успешное выступление в ЛЧ.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжит тренировать мадридский клуб.
По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, две недели назад «Реал» сообщил тренеру, что он останется в клубе на следующий сезон.
- Анчелотти – единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.
- «Реал» идет на третьем месте в Примере.