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    • «Реал» определился с будущим Анчелотти: тренеру сообщили решение

    «Реал» определился с будущим Анчелотти: тренеру сообщили решение

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжит тренировать мадридский клуб.

    По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, две недели назад «Реал» сообщил тренеру, что он останется в клубе на следующий сезон.

    • Анчелотти – единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.
    • «Реал» идет на третьем месте в Примере.

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    Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона

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    08.05.2023 16:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101432

      zigbert 14 часов назад

      Хотя в этом сезоне Реал чуть сдал, Анчелотти является титулованным тренером, который и Реал знает как свои пять пальцев. Но конечно нужно еще успешное выступление в ЛЧ.

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      Рейтинг: +12494

      DeStar > zigbert 11 часов назад

      в прошлом сезоне победили, тут уже в полуфинале. мне кажется полуфинал это уже успех. Невозможно даже в финале играть часто)

      0
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      Рейтинг: +3532

      FRZZ 18 часов назад

      Думаю, что если Реал проиграет Ман.Сити, то Анчелотти надо будет увольнять.
      Реалу нужны новые идеи. Чемпионат уже проиграли, если проиграют и ЛЧ, то это уже будет перебор для Реала.

      1
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      Рейтинг: +1772

      Fialet > FRZZ 15 часов назад

      Не идеи нужны новые, а игроки. Обязательно Холанд или Мбаппе. Ну и ещё пара - тройка игроков.

      2
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      Рейтинг: +12494

      DeStar > DeStar 11 часов назад

      чемп слили да, при том что был отрыв.
      и про игроков правильно сказали, реал вроде и закупается, полно хороших новичков и подросших талантов, камавинга, вальверде топ, чуамени растет, вини прогрессирует
      но при этом стареет бензема, кроос и модрич, ЦЗ - милитао, алаба, рюдигер - как-то все-равно нет "стены", плюс справа слабое звено карвахаль , и слева почему-то анчелотти не угодил менди, т.е игроков хороших берут, но рост не колоссальный
      так-то реал победитель лч и действующий чемпион ла лиги, так что анчелотти еще в прошлом сезоне все задачи выполнил

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