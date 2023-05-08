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    «Зенит» повторил рекорд «Спартака» 30-летней давности

    «Зенит» победил «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл РПЛ.

    Петербуржцы стали чемпионами за четыре тура до конца первенства. Это повторение рекорда турнира.

    Ранее подобное удавалось только «Спартаку» в сезоне-1993 и «Зениту» в сезоне-2019/20.

    При этом спартаковцы установили рекорд, проведя 34 матча за сезон. Сейчас в РПЛ 30 туров.

    Фото: «Спорт-Экспресс»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2023 12:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 11 часов назад

      Какой рекорд сырдыъха? Тогда было 34 тура а сейчас 30, так что Великий Зенит повторил свой собственный, не повторивый рекорд, срам помойному сырдыху!!!

      0
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 11 часов назад

      Позор сартаку!!!

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      Рейтинг: +205

      Бригадный 19 часов назад

      У Бикеича еще один рекорд есть. Выиграв чемп за 3 тура до конца, все оставшиеся матчи проиграли. Такие, вот, чемпиёны были.

      0
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      Рейтинг: +34

      ololoshaOLOLOEV 21 час назад

      Тогда в 90-х братки решали вопрос, сейчас уже нет.

      1
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      Рейтинг: +4142

      ziborock > ololoshaOLOLOEV 20 часов назад

      Эти братки сейчас в вмп-ложах на Крестовском сидят, просто малиновые пиджаки сменили на черные!

      0
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      Рейтинг: +3798

      serppion 21 час назад

      Чтой-то и поздравлять Зинку с чемпионством не хочется. Наемные работники за наши с вами большущие деньги привели Питер к очередной победе. Чужие дяди играют, перекрыв дорогу нашей российской молодежи. Это вроде проституции, вроде любви за деньги. Не лежит душа болеть за них.

      2
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      Рейтинг: +3645

      Gek Dement > serppion 21 час назад

      Странно в таком случае почему тебя вообще футбол ещё интересует. Сейчас весь футбол построен на легионерах. И в нашем чемпионате и в Европе в целом. И в составе практически всех клубов (за редкими исключениями) каждого европейского чемпионата такая же картина.

      1
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      Рейтинг: +131

      witalik > Gek Dement 20 часов назад

      Только там команды в Европе играют, а не в российский междусобойчик, где легионеры выглядят явно лишними потребителями финансовых средств, для которых денежные мешки могли бы в эти сложные времена найти более достойное и патриотичное применение, а не тешить собственные больные амбиции.

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      Рейтинг: +3645

      Gek Dement > witalik 14 часов назад

      А как ты себе это представляешь? Захотел заключил контракты с легионерами, захотел в любой момент их разорвал и легов разогнал, ты серьезно?? Даже если допустить подобный безпредел, а кого ставить на их места? Молодежь? Превращать профессиональную лигу в молодежный чемпионат? Чушь. Ты сейчас вот если соберешься написать что "лучше бы молодежь", так сразу же в этом посте и напиши какая посещаемость у нашего молодежного чемпионата сейчас (отвечу, никакая, несмотря даже на то что много людей не ходит на основу из-за фан айди). И по поводу патриотичного применения средств лучше петицию создай чтобы например сетевой буржуйский общепит людей кормил бесплатно в патриотичных целях, или магазины одежду раздавали, это будет эмоциональной популистичес

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      Рейтинг: +2225

      Красногвардейчик 22 часа назад

      К сожалению у нас сейчас лига такая одна из самых слабых в Европе

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      Рейтинг: +5055

      Питерский князь 22 часа назад

      И ставят на первое место команду Романцева.
      Спорт экспресс считать не умеют.
      :)))
      Мясные на второй строчке!
      Вы номер 2, сразу после нас.

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