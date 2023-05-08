«Зенит» повторил рекорд «Спартака» 30-летней давности

Какой рекорд сырдыъха? Тогда было 34 тура а сейчас 30, так что Великий Зенит повторил свой собственный, не повторивый рекорд, срам помойному сырдыху!!!
«Зенит» победил «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл РПЛ.
Петербуржцы стали чемпионами за четыре тура до конца первенства. Это повторение рекорда турнира.
Ранее подобное удавалось только «Спартаку» в сезоне-1993 и «Зениту» в сезоне-2019/20.
При этом спартаковцы установили рекорд, проведя 34 матча за сезон. Сейчас в РПЛ 30 туров.
Фото: «Спорт-Экспресс»
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